Чжэнчжоу, Китай, , 09:40 — REGNUM Археологи обнаружили в центральной провинции Хэнань несколько округлых оснований неолитических зданий культуры Луншань возрастом до 4000 лет, которые могли служить основаниями древнейших из найденных в Китае амбаров, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

Место раскопок Шичжуан было найдено во время строительства рабочими фабрики. Согласно археологическим исследованиям, площадь места раскопок составляет 30 тыс. кв. метров, при этом жилая зона занимала 5 тыс. кв. метров.

Институт культурных реликвий и археологии провинции Хэннаь начал раскопки на этой местности еще в июле. По словам младшего научного сотрудника института Цао Яньпэна, культура Луншань представляет из себя постепенный переход от примитивного общества к цивилизации. Культурные места были найдены в средних и нижних течениях реки Хуанхэ, включая нынешние провинции Шаньси, Шэньси, Хэнань и Шаньдун.

«Амбары того период, особенно те, что имеют округлую форму, очень редко обнаруживались ранее», — заявил секретарь Партийного комитета Школы археологии и литературы Пекинского университета Лэй Синшань.

Кроме того, здесь же были обнаружены культурные реликвии времен Периода Чюньцю (770 до н.э. — 476 н. э), династий Хань (202 до н.э. — 220 н.э.) и Тан (618 — 907).

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