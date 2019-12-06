Пекин, , 09:24 — REGNUM Археологи обнаружили огромное количество реликвий, относящихся к эпохе Палеолита в одной из пещер в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщили в Институте археологии провинции Шэньси, передает 6 декабря агентство Синьхуа.

Реликвии включают в себя изделия из камня, кости животных и окаменелости, которые были обнаружены в пещере Цзегэ в районе Наньчжэн города Хачньчжун. Кроме того, впервые останки современного человека и симбиотические промышленные каменные инструменты были найдены в горах Циньлин.

Археологи начали проводить археологические раскопки в данных пещерах в начале 2018 года. Следы человеческой деятельности, инструменты для обработки камня и очаги, наряду с более 10 тыс. единиц человеческих останков, каменных изделий, сожженных костей и останков животных было найдено в пещере за это время.

Культурные реликвии и останки имеют возраст от 15 до 100 тыс. лет. По словам экспертов, находки носят крайне важное научное значение и являются свидетельствами, что современные люди, проживающие в Китае и Восточной Азии, эволюционировали именно из местного древнего населения.

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