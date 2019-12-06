Иньчуань, Китай, , 09:14 — REGNUM Тридцать наскальных рисунков с изображением человеческих лиц эпохи Палеолита было найдено в Нинся-Хуйэском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает 6 декабря агентство Синьхуа.

Рисунки были найдены бывшим куратором регионального музея Чжоу Синхуа на берегу реки Хуанхэ в деревне Бэчантань близ города Чжунвэй во время изучения объектов древности в этих местах. На рисунках изображены человеческие лица в форме окружностей, квадраты и прямоугольники от 20 см в длину и 15 см в ширину и до площади 10 кв. см. Также здесь были найдены украшения для головы различной формы.

Наскальные рисунки на горном склоне северного берега реки Хуанхэ в общем покрывают площадь около 40 метров в длину и 10 метров в ширину. Большинство скал здешней местности покрыты илом, нанесенным рекой. 30 рисунков расположены на вершине горы и могут быть видны, когда вода отступает, сообщил Чжоу.

Читайте ранее в этом сюжете: Археологи нашли тысячи древних реликвий на северо-востоке Китая