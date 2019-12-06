Село Рыркайпий, Чукотский АО, , 07:28 — REGNUM Белые медведи не могут покинуть район мыса Кожевникова из-за отсутствия прочного льда. В результате голодные животные бродят около села Рыркайпий, их отгоняют патрули Всемирного фонда дикой природы (WWF). Об этом сообщают ТАСС в местном гидрометцентре.

«В этом году установление льда в акваториях Чукотки происходит очень поздно, в среднем на две недели позже обычного. Если говорить о селе Рыркайпий, то в том районе прочный лед установится, по сегодняшним данным, только к концу декабря», — сказал глава Чукотского гидрометцентра.

Пока медведи едят мясо моржей, которые остались с осени. Но скоро с пропитанием животных могут возникнуть трудности. Сейчас их количество на мысе Кожевникова около 60 особей.

Напомним, такая ситуация возникла на мысе Кожевникова в 2018 году.