Вашингтон, , 21:33 — REGNUM Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon успешно вышел на расчётную околоземную орбиту, сообщает 5 декабря Национальное агентство США по аэрокосмическим исследованиям (NASA).

Напомним, 7 декабря корабль компании SpaceX Cargo Dragon должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС),

На борту космического грузовика находится порядка 2,5 тонны различных грузов, включая продовольствие и оборудование для научных экспериментов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря с 40-го пускового комплекса на мысе Канаверал в штате Флорида в 20:29 мск успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon американской компании SpaceX.

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