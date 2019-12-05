Москва, , 14:06 — REGNUM Искусственный интеллект может создать как большие преимущества для людей, так и породить опасности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.

«Не следует забывать про три закона робототехники, которые придумал Айзек Азимов. Первый закон в том, что робот не может причинять ущерб человеку. Эти законы необходимо свято соблюдать», — заявил Медведев.

«Я надеюсь, во всяком случае, что мы не доживём до ситуации в ближайшей обозримой перспективе, чтобы роботы стали не объектом регулирования, объектом права, а субъекта права. Тогда действительно человеческой цивилизации конец. Но я всё же надеюсь, что мы сможем ситуацию контролировать», — подчеркнул он.

По его словам, «простой» искусственный интеллект давно есть и везде присутствует — например, в современных автомобилях. Искусственный интеллект другого уровня, который сопоставим с человеческим, обещают, будет лет через 20.

«А третий — суперинтеллект, который не хочется видеть, откровенно говоря, хотя он сможет решить любую задачу. Нам нужно обязательно в этой сфере заниматься максимально серьёзными, тщательными разработками. Для этого созданы рабочие группы — вот в «Сбербанке» недавно встречались, обсуждали эту тему. Искусственный интеллект в том виде, в каком сейчас развивается, в значительной степени может облегчить жизнь и бояться его не надо. Но контролировать надо обязательно», — пояснил Медведев.