Афины , , 11:33 — REGNUM Группа учёных успешно провела международное океанографическое исследование на подводном вулкане Колумбо, расположенного к северо-востоку от греческого острова Санторин в Эгейском море. Исследовательские работы финансировались Американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Участие в исследовании, которое длилось в течение недели и велось с научного судна DP-2 CLV Ocean Link греческой компании Maritech International, были задействованы три десятка специалистов из США, Греции и Австралии.

Отмечается, что в ходе обследования территории вулкана американские роботы обнаружили неизвестные до сих пор гидротермальные источники, прозванные «дымоходами», пишет ТАСС. Установлено, что вокруг них существуют процветающие сообщества различных бактерий.

Ученые намерены в будущем снова вернуться к Колумбо для новых исследований, которые планируется проводить в рамках новых программ, финансируемых NASA. Результаты своей работы исследователи изложат в серии научных публикаций.