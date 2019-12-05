Кронштадт, Санкт-Петербург, , 08:28 — REGNUM Стартовала масштабная кругосветная экспедиция Военно-Морского Флота (ВМФ) России, океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Адмирал Владимирский» покинуло Кронштадт, дав ей начало, сообщил сайт Министерства обороны РФ.

Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Она продлится до июня 2020 года, к «Адмиралу Владимирскому» на его пути присоединятся гидрографическое судно «Маршал Геловани» и ОИС «Янтарь».

Маршрут экспедиции спланирован так, что в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 года, суда придут к антарктической станции «Беллинсгаузен», где вместе с полярниками проведут памятные мероприятия. Экспедиция проводится в сотрудничестве с Русским географическим обществом.

Вице-адмирал Владимир Касатонов на церемонии проводо экспедиции заявил:

«Кругосветная экспедиция ещё раз подтвердит лидирующие позиции России в освоении и изучении Антарктиды и её морей, позволит существенно обновить базу исследовательских данных по Мировому океану».

Экспедиция получит уникальные батиметрические данные, проведёт океанографические и гидрометеорологические исследования в антарктических морях. Это позволит пополнить базы климатических данных.

Также экспедиция выполнит гидрографические работы в море Беллинсгаузена, их материалы позволят переиздать российскую навигационную морскую карту. Материалы экспедиции будут использованы для уточнения информации навигационных морских карт всех морей и океанов. В море Дюрвиля моряки выполнят работы по уточнению положения Южного магнитного полюса.

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