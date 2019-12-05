Кемерово, , 05:24 — REGNUM В Кузбассе до конца 2022 года откроют ещё три стационарных детских технопарка «Кванториум», сообщили ИА REGNUM в областной администрации.

Напомним, что в начале ноября в Кемеровской области заработал второй детский технопарк «Кванториум-42» — в Новокузнецке. Первый открылся в Кемерове в декабре 2018 года.

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«Открытие детских технопарков «Кванториум» позволит создать необходимые условия и механизмы эффективного развития системы естественнонаучного и технического творчества детей и молодежи; возродить престиж инженерных и научных профессий; подготовить будущие кадры для высокотехнологичных отраслей промышленности Кузбасса», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

В 2021 году новый детский технопарк появится на базе Центра детского творчества в Междуреченске. В 2022 году ещё два «Кванториума» будут открыты в Прокопьевске — на базе Центра дополнительного образования детей и в Центра детского научного и технического творчества города Киселёвска.

На их создание из федерального бюджета будет выделено более 210 млн рублей.

К 2022 году увеличится и количество мобильных технопарков — до четырёх.

Как сообщало иа, в середине октября 2019 года в Кемеровской области заработал первый мобильный детский технопарк «Кванториум 42».

Все «Кванториумы» построены в рамках нацпроекта «Образование»,

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