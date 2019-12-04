Нью-Дели, , 15:13 — REGNUM Вопросы мирного урегулирования военно-политического конфликта в Афганистане обсудили специальный представитель президента Узбекистана Исматулла Иргашев и заместитель советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Панкадж Саран, сообщили 4 декабря в пресс-службе МИД Узбекистана.

В переговорах также приняли участие заместитель министра иностранных дел Индии Виджа Тхакур Сингх и директор департамента МИД Индии Дипак Миттал. Стороны обсудили пути восстановления Афганистана, а также реализацию различных проектов в этой стране.

В рамках переговоров также поднимался вопрос подготовки кадров для Афганистана на базе образовательного центра по обучению афганцев в Термезе. Индийская сторона выразила готовность организовать курсы на базе этого центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля в Дели состоялось заседание узбекско-индийской совместной рабочей группы по борьбе с терроризмом. Стороны обсудили меры по укреплению двустороннего сотрудничества.

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