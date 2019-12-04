Пекин, , 13:21 — REGNUM Китайский луноход «Юйту-2» (кит. «Нефритовый заяц») прошел 345,059 метров по обратной стороне Луны в рамках проведения научных исследований на неизведанных территориях, сообщает 4 декабря агентство Синьхуа.

И посадочный модуль и луноход лунного зонда «Чанъэ-4» завершили работы, запланированные на двенадцатый лунный день, и перешли в спящий режим на время лунной ночи, сообщили в Центре лунных исследований и космической программы Национального космического управления Китая (CNSA).

С учетом сложного кратерного рельефа обратной стороны Луны, китайские космические инженеры очень точно спланировали передвижение лунохода, дабы обеспечить его безопасность. Передвигаясь медленно, но, верно, «Юйту-2», как ожидается, продолжить исследовать обратную сторону Луны в поисках новых открытий.

Напомним, что лунный зонд «Чанъэ-4» был запущен 8 декабря 2018 года, совершив первую в истории мягкую посадку в кратере Фон Карман Бассейна Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.

Напомним, что лунный день, как и лунная ночь длятся 14 земных суток. На время лунной ночи зонд с ровером переходят в спящий режим для сбережения энергии.

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