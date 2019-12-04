Москва, , 13:21 — REGNUM Существующая сегодня модель демократии основана на глубоко устаревших технологиях и ограничивает возможности в принятии решений для нынешнего и будущих поколений. Эта модель требует переосмысления и нуждается в реформе. Об этом заявил профессор Брюссельского свободного университета Томас Гергель в рамках «Международного научного гуманитарного форума: от знания к действию», проходящего в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В своём докладе о нынешнем состоянии и будущем технологий искусственного интеллекта Гергель призвал рассматривать ИИ не как замену человеческому интеллекту, а как симбиотического партнера, способного расширить способности человека. В частности, по мнению ученого, технологии обработки больших данных и машинного обучения могут быть использованы в создании новой, глубоко переосмысленной модели демократии, которая позволит избавиться от ограничений современной модели.

4 декабря в Москве в рамках «Международного научного гуманитарного форума: от знания к действию» проходит круглый стол по теме «Научная дипломатия и идея мира». В рамках круглого стола более 20 учёных из России, Европы, США и Китая разберут само понятие научной дипломатии, ее роль перед лицом глобальных вызовов, таких как климатические изменения, гуманитарные катастрофы и международные научные проекты. Особенно остро в ходе круглого стола встало противоречие между национальными и общими или глобальными интересами.