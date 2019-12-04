Москва, , 11:25 — REGNUM «Чрезвычайно важно, чтобы национальные интересы не превращались в национальный эгоизм», заявил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян в рамках «Международного научного гуманитарного форума: от знания к действию», проходящего в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Академик отметил, что на протяжении истории многие кризисы были вызваны тем, что страны учитывали лишь собственные интересы, и полностью игнорировали как интересы партнеров, так и глобальные интересы. Чубарьян призвал к развитию научной дипломатии как инструмента расширения международного диалога в духе анализа проблем именно с точки зрения глобальных интересов.

4 декабря в Москве, в рамках «Международного научного гуманитарного форума: от знания к действию» проходит круглый стол по теме «Научная дипломатия и идея мира». В рамках круглого стола коллектив из 20 учёных, представляющих Россию, Европу, США и Китай, разберёт само понятие научной дипломатии, ее роль перед лицом глобальных вызовов, таких как климатические изменения, гуманитарные катастрофы и международные научные проекты. Кроме того, в соответсвии с научной традицией, будет рассмотрена история вопроса.