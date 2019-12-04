Москва, , 11:02 — REGNUM Если национальные интересы идут в разрез с общими интересами, «за ними должно быть последнее слово», заявил профессор университета Гавра и бывший советник по науке посольства Франции в Москве Пьер-Бруно Руффини на круглом столе в рамках «Международного научного гуманитарного форума: от знания к действию», проходящего в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рассуждая о сути научной дипломатии Руффини признал, что сотрудничество и координация усилий могут иметь место только до тех пор, пока для всех участников дипломатического диалога существует пространство общих интересов. Однако, в случае, если интересы одной из стран противоречат общим, руководство этой страны непременно должно выбирать собственные национальные интересы в качестве приоритета.

4 декабря в Москве, в рамках «Международного научного гуманитарного форума: от знания к действию» проходит круглый стол по теме «Научная дипломатия и идея мира». В рамках круглого стола коллектив из 20 учёных, представляющих Россию, Европу, США и Китай, разберёт само понятие научной дипломатии, ее роль перед лицом глобальных вызовов, таких как климатические изменения, гуманитарные катастрофы и международные научные проекты. Кроме того, в соответсвии с научной традицией, будет рассмотрена история вопроса.