Канберра, , 10:45 — REGNUM В Австралии может быть введён закон о применении санкций в отношении представителей других государств, виновных в нарушениях прав человека. В настоящее время такую возможность рассматривает парламент страны. Об этом сообщили в палате представителей Австралии.

Как следует из официального сообщения, председатель Объединённого комитета по иностранным делам, обороне и торговле Австралии, сенатор Дэвид Фосетт сегодня, 4 декабря, объявил о проведении нового парламентского расследования, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о том, следует ли Австралии принять правовые меры для введения санкций в отношении лиц, совершающих грубые нарушения прав человека.

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«Тщательное изучение нашего нынешнего режима и того, как он соотносится в международном плане, в особенности с «Глобальным актом Магнитского» Соединённых Штатов об ответственности за права человека, позволит осуществить любые меры по укреплению и обеспечить эффективное функционирование нашего режима», — пояснил председатель подкомитета по правам человека Кевин Эндрюс.

Отмечается, что в настоящее время запрашиваются материалы для проведения расследования, которые должны быть представлены к 31 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, «Акт о верховенстве закона и подотчётности имени Сергея Магнитского» был принят Конгрессом США в декабре 2012 года. Закон был инициирован гендиректором инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Биллом Браудером после внезапной гибели в СИЗО российского юриста Сергея Магнитского, арестованного за финансовые махинации. Первоначально закон предусматривал односторонние санкции только в отношении российских граждан, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине.

В декабре 2016 года президент США Барак Обама подписал закон, расширяющий «Акт о верховенстве закона и подотчётности имени Сергея Магнитского», до этого действовавший только в отношении российских граждан, до «глобального уровня».