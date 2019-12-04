Москва, , 10:39 — REGNUM Круглый стол по теме «Научная дипломатия и идея мира» стартовал 4 декабря в рамках «Международного научного гуманитарного форума: от знания к действию», проходящего в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В рамках круглого стола коллектив из 20 учёных, представляющих Россию, Европу, США и Китай, разберёт само понятие научной дипломатии, ее роль перед лицом глобальных вызовов, таких как климатические изменения, гуманитарные катастрофы и международные научные проекты. Кроме того, в соответсвии с научной традицией будет рассмотрена история вопроса.

3−5 декабря в Москве проходит «Международный научный гуманитарный форум: от знания к действию». В рамках форума видные деятели российской и зарубежной науки обсудят роль гуманитарного знания в современном обществе и новые вызовы, встающие на пути развития как классических, так и молодых научных дисциплин. Всего на форуме примут участие более 100 экспертов и ученых, в том числе около 30 иностранных специалистов из Австрии, Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, США, Польши, Китая и Франции.