Берн, , 09:40 — REGNUM Физическая головоломка, возникшая сто лет назад, покорилась студенту-бакалавру Васиму Дауади из Федеральной политехнической школы Лозанны. Об этом пишет швейцарское издание Neue Züricher Zeitung.

Учёные не могли объяснить, почему пузырёк воздуха в вертикальной узкой трубе с жидкостью остается неподвижным, а не продвигает вверх, как это происходит после вскрытия бутылки с минеральной водой.

Прежде предполагалось, что пузырёк прилипает к трубке, однако Дауади выяснил, что он перемещается, хоть и очень медленно. Это движение не фиксирует человеческий глаз. Кроме того, между пузырьком и жидкостью есть крайне тонкий слой в миллионные доли миллиметра. От его характеристик зависит, будет ли подниматься воздух.

Измерить толщину этого слоя смогли в ходе исследования, направляя свет на пузырек в трубке и используя явление интерференции. Учёные полагают, что решение старинной задачи поможет изучать движение жидкостей в нанодиапазоне.