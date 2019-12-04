Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Соединённые Штаты на сегодняшний день не имеют аналогов современных разработок в области систем доставки ядерного оружия, которые ведутся в России. Такое заявление в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных политике Вашингтона в отношении России, сделал помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

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«Россия в настоящее время разрабатывает исключительный новый бестиарий систем доставки ядерного оружия, аналогов которых нет у США», — приводит ТАСС слова дипломата.

В качестве примера он привёл ракетный комплекс «Сармат», крылатую ракету «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, а также гиперзвуковые вооружения, необитаемый подводный аппарат, оснащённый ядерной энергоустановкой. Речь идёт о российском «Посейдоне».

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Напомним, разработки новейших видов вооружения, которые не имеют аналогов в мире и уже имеются в распоряжении министерства обороны РФ, президент России Владимир Путин представил во время послания Федеральному собранию 1 марта 2019 года. Среди них — комплекс «Авангард» с планирующим крылатым боевым блоком, ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал». При этом Путин отметил, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Вашингтон в одностороннем порядке заявил о выходе из Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за якобы нарушений этого соглашения Москвой. В настоящее время под вопросом оказалась и судьба другого соглашения — Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Президент США Дональд Трамп заявил, что расценивает договор СНВ-3, который был подписан 8 апреля 2010 года между Россией и США и будет действовать до 5 февраля 2021 года, неудачным, поэтому в Вашингтоне пока не определились, стоит ли его продлевать.

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