Пекин, , 07:32 — REGNUM Крупное китайское лоцмейстерское судно «Синъянхун-22» было доставлено Восточно-китайскому морскому подразделению Государственной океанической администрации в Шанхае, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Корабль был построен государственной судостроительной корпорацией China State Shipbuilding Corporation Limited. Он является первым китайским лоцмейстерским судном грузоподъемностью 3000 тонн. Он способен оперировать огромными мониторинговыми буями диаметром 10 метров. После введения в строй судно будет заниматься наблюдениями за океаном на глобальном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшее лоцмейстерское судно «Синъянхун-22» завершило в середине августа 2019 года свой первый девятидневный поход. Его длина составляет 89 метров при ширине 18 метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейшее лоцмейстерское судно Китая «Сянянхун 22» завершило первый поход