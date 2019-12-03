Ашхабад, , 23:00 — REGNUM Туркменские археологи передали национальному музею Туркменистана «Ак бугдай» целый ряд экспонатов, найденных во время раскопок на территории историко-культурных памятников, передает «Turkmenportal».

Среди подаренных специалистами предметов числятся более 90 серебряных монет, найденных в мавзолее султана всех суфиев Абу-Сейт Абыл-хайра Мехнеи, 29 керамическими изделий и каменных светильников и бронзовыми украшениями из средневекового Абиверда, редкие детали кяризного водопровода и другие исторические артефакты.

Отметим, что в настоящее время в национальном музее Туркмении «Ак бугдай» хранится свыше 200 старинных экспонатов, найденных на раскопках в Алтын-депе, Улуг-депе, Намазга-депе, крепости Абиверд и других памятников древности.