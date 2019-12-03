Москва, , 18:48 — REGNUM Понятие угрозы у испытуемых носителей английского языка и россиян связано с совершенно разными феноменами. Для русских это война, для американцев — уличное насилие. Об этом, сравнивая своё исследование с аналогичной работой американского ученого Александра Хута, заявил член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института когнитивных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Борис Величковский на круглом столе в рамках «Международного научного гуманитарного форума: от знания к действию», проходящего в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Близко следуя методологии Хута, коллектив под руководством профессора Величковского провёл исследование по семантическому картированию мозга, в ходе которого была предпринята попытка установить связь множества языковых единиц с конкретными областями мозга и между собой. Результаты исследования позволили расширить понимание физиологической базы функционирования языка, а также сравнить картину, полученную на материале русского языка, с результатами, полученными американцами. По мнению автора исследования, несмотря на то, что результаты сильно разнятся от испытуемого к испытуемого, общие выводы всё равно уместны.

3−5 декабря в Москве проходит «Международный научный гуманитарный форум: от знания к действию». В рамках форума видные деятели российской и зарубежной науки обсудят роль гуманитарного знания в современном обществе и новые вызовы, встающие на пути развития как классических, так и молодых научных дисциплин.

Всего в форуме примут участие более 100 экспертов и ученых, в том числе около 30 иностранных специалистов из Австрии, Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, США, Польши и Франции.