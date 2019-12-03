Москва, , 16:52 — REGNUM Избыточный анализ на базе big data опасен, так как устанавливаются корреляции, но не устанавливаются причинно-следственные связи. Исследования под лозунгом «данные говорят сами да себя» грозят возвратом к новому эмпиризму, когда теория не нужна, заявил академик РАН и главный научный сотрудник Института философии РАН Владислав Лекторский на круглом столе в рамках «Международного научного гуманитарного форума: от знания к действию», проходящего в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В своём выступлении профессор Лекторский кратко обозрел историю формирования и становления когнитивной науки и рассмотрел некоторые из опасностей, которые, по его мнению, подстерегают исследователя на его пути. Так, по мнению академика, не допустимо исследование, полностью построенное на данных компьютерного моделирования и не основанное на твёрдой теоретической базе.

3−5 декабря в Москве проходит «Международный научный гуманитарный форум: от знания к действию». В рамках форума видные деятели российской и зарубежной науки обсудят роль гуманитарного знания в современном обществе и новые вызовы, встающие на пути развития как классических, так и молодых научных дисциплин. Всего на форуме примут участие более 100 экспертов и ученых, в том числе около 30 иностранных специалистов из Австрии, Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, США, Польши и Франции.