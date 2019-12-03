Москва, , 13:39 — REGNUM На протяжении уходящего года в проведении тысяч мероприятий по всей стране приняли участие более 600 тысяч волонтеров. Об этом заявил начальник управления Администрации президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе своего выступления на пленарном заседании «Международного научного гуманитарного форума: от знания к действию», проходящего в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Новиков рассказал собравшимся на форум ученым об интенсивном развитии добровольческого и волонтерского движения в России на протяжении последних лет. Он освятил структуру движения, его масштаб и влияние. По словам представителя Администрации президента волонтерское движение активно поддерживается как центральными органами власти, так и органами местного самоуправления.

3−5 декабря в Москве проходит «Международный научный гуманитарный форум: от знания к действию». В рамках форума видные деятели российской и зарубежной науки обсудят роль гуманитарного знания в современном обществе и новые вызовы, встающие на пути развития как классических, так и молодых научных дисциплин. Всего на форуме примут участие более 100 экспертов и ученых, в том числе около 30 иностранных специалистов из Австрии, Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, США, Польши и Франции.