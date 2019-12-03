Пекин, , 12:59 — REGNUM После полутора лет раскопок археологи обнаружили тысячи культурных реликвий, останков древних зданий и зольных ям на руинах Дацзиньшань в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

На основе радиоуглеродного анализа было установлено, что реликвии датируются Периодом Сражающихся царств (475 до н.э. — 221 н.э.) и ранней династией Западная Хань (206 до н.э. — 25 н.э.). Руины имеют в длину 150 метров и 100 метров в ширину. Они расположены на песчаных дюнах близ деревни Дацзиньшань в районе города Шуанляо, сообщили в Школе археологии при Цзилиньском университете.

Археолог Фан Ци, который возглавлял раскопки, рассказал, что более 60 древних зданий, четыре гробницы и более 30 зольных ям было найдено. Более 2400 единиц культурных реликвий и инструментов из керамики, кости, камня и бронзы было обнаружено. Площадь раскопок составила 1400 кв. метров.

Эксперты уверены, что раскопки дадут важные археологические сведения об условиях жизни и труда, а также социальной структуре древних людей Бронзового века на востоке бассейна реки Ляохэ. Раскопки, которыми занимается совместная команда ученых из Китая, Франции и США, стартовали в июле 2018 года.

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