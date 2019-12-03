Москва, , 11:46 — REGNUM Природа и современная техносфера антагонистичны, и выхода только два: «борьба аз ресурсы до конца или построение природоподобной техносферы», заявил Михаил Ковальчук, президент НИЦ «Курчатовский институт», на пленарном заседании «Международного научного гуманитарного форума: от знания к действию», проходящего в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Своё выступление на форуме гуманитариев Михаил Ковальчук посвятил динамичному изменению мира под влиянием развития наук и технологий и системным вызовам, стоящим перед человеческой цивилизацией в связи с качественным изменением отношений между человеком и природой на протяжении последних 200−300 лет. Ответом на эти вызовы по мнению ученого является конвергенция наук и технологий, выработанных в рамках различных подходов и дисциплин, фундаментальная междисциплинарность.

3−5 декабря в Москве проходит «Международный научный гуманитарный форум: от знания к действию». В рамках форума видные деятели российской и зарубежной науки обсудят роль гуманитарного знания в современном обществе и новые вызовы, встающие на пути развития как классических, так и молодых научных дисциплин. Всего на форуме примут участие более 100 экспертов и ученых, в том числе около 30 иностранных специалистов из Австрии, Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, США, Польши и Франции.