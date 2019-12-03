Москва, , 11:44 — REGNUM Приветствие Президента России Владимира Владимировича Путина было зачитано на открытии «Международного научного гуманитарного форума: от знания к действию», проходящего в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В своём обращении Владимир Путин отметил, что «в эпоху бурного развития передовых, инновационных технологий, ценность гуманитарного знания, гуманитарных наук, неуклонно возрастает». Кроме того, по словам президента, гуманитарные науки являются одним из ключевых факторов решения государственных задач и наращивания плодотворного международного сотрудничества.

3−5 декабря в Москве проходит «Международный научный гуманитарный форум: от знания к действию». В рамках форума видные деятели российской и зарубежной науки обсудят роль гуманитарного знания в современном обществе и новые вызовы, встающие на пути развития как классических, так и молодых научных дисциплин. Всего на форуме примут участие более 100 экспертов и ученых, в том числе около 30 иностранных специалистов из Австрии, Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, США, Польши и Франции.