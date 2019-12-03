Москва, , 10:55 — REGNUM 3 декабря в Москве в здании президиума Российской академии наук начал работу «Международный научный гуманитарный форум: от знания к действию». В рамках форума видные деятели российской и зарубежной науки обсудят роль гуманитарного знания в современном обществе и новые вызовы, встающие на пути развития как классических, так и молодых научных дисциплин.

В оргкомитет форума вошли такие известные ученые, как Александр Оганович Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории РАН; Михаил Валентинович Ковальчук, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», и Михаил Борисович Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России.

Всего в форуме примут участие более 100 экспертов и ученых, в том числе около 30 иностранных специалистов из Австрии, Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, США, Польши и Франции.