Наньнин, Китай, , 08:39 — REGNUM Исследовательская группа обнаружила два гигантских карстовых провалов и еще десяток известняковых пещер поменьше в горном уезде Дунлань Гуаси-Чжуанского автономного района на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Группа исследователей из 30 человек, состоящая китайский, французских и бельгийских спелеологов, произвела натурные измерения и обнаружила один из двух провалов глубиной более 300 метров, шириной 250 метров и длиной 120 метров по дну. Данный провал является одним из 50 крупнейших в мире.

Они также подтвердили размеры близлежащего провала, названного местными жителями «Нунцю Тянькэн». Его глубина составляет 295 метров, ширина 50 метров и длина 100 метров по дну, что также делает его крупным.

Отметим, что в 2001 году китайский геолог Чжу Сюэвэнь предложил китайское название «Тянькэн» для провалов глубиной более 100 метров, поскольку специального термина для определения этой уникальной геологической особенности еще не существовало.