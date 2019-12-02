Ташкент, , 14:34 — REGNUM Балет «Спартак» на сцене Государственного академического большого театра Узбекистана им. Алишера Навои планирует поставить народный артист России Андрис Лиепа, сообщает 2 декабря ТАСС.

Художественный руководитель и главный балетмейстер театра им. Навои отметил, что разрешение на постановку «Спартака» получено от народного артиста СССР Юрия Григоровича.

Лиепа добавил, что премьера балета в Узбекистане может состояться уже в июне 2020 года. Планируется, что над постановкой балета будет также работать заслуженный артист России Руслан Пронин.

Напомним, премьера балета «Спартак» в постановке Юрия Григоровича на сцене Государственного академического большого театра состоялась в апреле 1968 года.

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