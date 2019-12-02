Наньчан, Китай, , 08:53 — REGNUM Археологи провинции Цзянси на востоке Китая обнаружили руины поселения возрастом 5000 лет с сохранившимися стенами и рвами, сообщает агентство Синьхуа.

Руины найдены на рисовом поле в бассейне Цзитай уезда Цзишуй. Сооружение квадратной формы имеет длину стороны 120 метров и возвышается на 5 метров над окружающими полями.

Местность окружена двухметровыми стенами и квадратным рвом по периметру внешнего кольца шириной от 30 до 40 метров. Из хорошо сохранившихся руин археологи извлекли глиняные изделия, которые по внешнему виду напоминают культуры Фанчэндуй возрастом 5000 лет.

Как отметил доцент Народного университета Китая Ма Лицин, огромное количество доисторических человеческих поселений было найдено в Цзянси за последние годы, включая 100 поселений со рвами — отличительными чертами региональных культур.

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