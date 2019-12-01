Сан-Паулу, Бразилия, , 23:42 — REGNUM Бразильские и американские ученые создали биосенсор для очков, который определяет уровень сахара в крови без проколов, анализируя слёзную жидкость. Об этом сообщает портал SciDev.Net со ссылкой на статью в Biosensors and Bioelectronics.

Больные сахарным диабетом вынуждены контролировать уровень глюкозы в крови, регулярно делая проколы, что может быть болезненным и несет риск заражения.

Учёные из Университета Сан-Паулу вместе с учеными из Отдела наноинженерии Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали биодатчик, покрытый ферментом глюкозооксидазой. Как только глюкоза вступает в реакцию с глюкозооксидазой из слёзной жидкости, происходит замыкание электрической цепи. Полученный сигнал обрабатывается, а результаты направляются на компьютер или в смартфон больного диабетом.

Если сменить электрод, то устройство сможет замерять уровень витаминов и алкоголя в крови, признаки хронических дегенеративных заболеваний, диагностировать рак. Учёные считают, что процесс коммерциализации нового устройства составит не менее трех лет.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что молодой российский ученый разработал не имеющий аналогов в мире глюкометр для больных сахарным диабетом, который не требует проколов кожи и носится как клипса на ухе.

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