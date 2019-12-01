Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Космическое агентство Соединенных Штатов (NASA) представило проект спускаемого аппарата для пилотируемой посадки на Луну в 2024 году. Об этом сообщает портал ZME Science.

Лунный модуль будет нести на борту ровер для передвижения по поверхности и другой полезный груз весом до 300 кг. Доставленные с помощью аппарата астронавты смогут исследовать полярные области Луны, однако должны будут покинуть спутник Земли до наступления лунной ночи, когда температура опускается до — 170 °C.

По директиве Дональда Трампа NASA должно вернуть людей на Луну в 2004 году. А к 2028 году должно создать условия для постоянного присутствия человека на Луне. Для этого потребуется направить много миссий, создать «лунную экономику», в том числе с помощью частных компаний, разработать новые высокопроизводительные корабли. В NASA считают, что лунные экспедиции заложат основу для исследования человеком Марса, став испытательным полигоном для новых технологий и ресурсов.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в США корпорация Boeing представила проект аппарата для высадки астронавтов на поверхность Луны.

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