Париж, , 19:09 — REGNUM Европейское космическое агентство (EКА) опубликовало фотографии двойных астероидов Дидим на фоне мировых памятников культурного наследия, что дает представление о размерах космических тел. Соответствующая публикация размещена на официальной странице агентства в социальной сети Twitter.

Специалисты ЕКА разметили астероиды на фоне Эйфелевой башни в Париже, британского парламента в Лондоне, Колизея в Риме и Храма Святого Семейства в Барселоне.

«Диаметр Дидима составляет 780 метров, а диаметр его спутника — 160 метров», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что размер спутника Дидим по космическим меркам совсем небольшой, но в сравнении с земными объектами культурного наследия они достаточно велики. И в случае того, если они обрушатся на нашу планету, то нанесут катастрофический урон.

Напомним, проект Hera («Гера») ЕКА предполагает отправление космического аппарата к астероиду Дидим. Он представляет собой глыбу размером около 780 метров, также он имеет спутник. Неофициально он называется Дидимун («луна Дидима»). Размер этого небесного тела — примерно 160 метров.

Именно на изменение орбиты Луны астероида направлена миссия, которая предполагает, что в 2022 году этот аппарат должен столкнуться с «астероидной луной» на скорости 21 600 км в час. Планируется, что это столкновение изменит орбиту «Дидимуна» в достаточной степени, чтобы эффект можно было измерить. Это будет первая в истории попытка изменить орбиту природного небесного тела.

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