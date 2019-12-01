Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Психолог из Калифорнийского университета Элисон Гопник предлагает обучать роботов сложному поведению, которое свойственно для человека в детстве. Об этом сообщает портал WIRED.

Роботы хорошо работают по строго заданным программам, однако, если требуется решение нерегламентированных задач, то им будет необходима способность действовать нешаблонно.

Человек приобретает такие способности в детстве через игру. Таким образом, он исследует мир и приспосабливается к его сложности. Гопник предлагает, прежде чем выпускать роботов в реальный мир, помещать их в условия, которые подобны детскому саду, где о них бы заботились, предлагали для решения те или иные задачи и даже играли.

В настоящее время роботов учат двумя способами: робот копирует действия человека, либо робота поощряют или наказывают за правильные или неправильные шаги. Ни один из вариантов не может научить действовать гибко. Дети же в игре быстро находят решения для нетривиальных проблем, не имея для этого никаких особых побудительных причин, а лишь только из интереса. Предоставление роботам чувства любопытства, игры без реальной цели может помочь им также справиться с задачей действовать при неизвестных заранее обстоятельствах, считает психолог. В своей лаборатории психолог изучает механизмы игры детей с тем, чтобы однажды научить играть роботов.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что создана система алгоритмов, способных обучить искусственный интеллект распознавать предметы по принципу права собственности «свой — чужой».

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