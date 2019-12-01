Иерусалим, , 16:30 — REGNUM Учёные из Еврейского университета в Иерусалиме нашли способ открыть каналы в раковых клетках для избирательной доставки в них противораковых химиотерапевтических средств. Об этом сообщает The Times of Israel.

Химиотерапия, с помощью которой уничтожают раковые клетки, зачастую повреждает также и здоровые клетки, имеет множество побочных эффектов, которые даже вынуждают пациентов остановить лечение. Израильские учёные предложили метод специфичной терапии, которая может стать революцией в химиотерапии онкологии.

Исследователи обнаружили, что при селективной экспрессии (запуске выработки) белка TRPV2 раковыми клетками, открываются клеточные мембраны мутировавшей клетки. В этом случае клетку можно уничтожить гораздо меньшими дозами препарата, которые не повредят здоровые клетки. Так, учёные смогли ввести низкую дозу препарата доксорубицина непосредственно в раковые клетки, избавив пациента от тяжелых последствий химиотерапии.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что российские учёные обнаружили комбинацию противораковых препаратов которая способна лечить рак крови почти без вреда для здоровых клеток организма.

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