Беркли, США, , 15:54 — REGNUM Группа учёных из США разработала метод измерения сейсмической активности при помощи подводных оптоволоконных кабелей связи. Об этом сообщает пресс-служба Калифорнийского университета в Беркли.

Использование оптоволоконных кабелей связи в качестве сейсмографов стало возможным благодаря методу акустического зондирования. Учёные использовали специальное фотонное устройство, посылающее импульсы по оптоволоконному кабелю и отслеживающее обратное рассеяние, создаваемое деформацией кабеля.

Новый метод был протестирован в заливе Монтерей. Учёные использовали разработанное устройство для отслеживания сейсмической активности с помощью 20-километрового кабеля, проложенного по дну залива. Сопоставление этих данных с измерениями установленных там же подводных сейсмографов показало, что новый метод позволят достаточно точно фиксировать подводные землетрясения.

«В существующей сейсмической сети, как правило, используются более высокоточные приборы, но она относительно скудна, тогда как новые метод дает вам доступ к гораздо более плотному массиву… Прелесть волоконно-оптической сейсмологии в том, что вы можете использовать существующие телекоммуникационные кабели без необходимости производить большое количество сейсмометров», — отметили авторы исследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года инженеры Google и учёные Гравардского университета представили нейросеть, предсказывающее пространственное распределение афтершоков (вторичные подземные толчки после основного землятрясения).