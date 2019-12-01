Москва, , 12:35 — REGNUM Российские медики впервые провели хирургическую операцию с использованием технологий мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает пресс-служба Huawei Россия.

Проект проводился на базе московской клиники GMS Hospital при участии Российского общества хирургов, Российского общества эндоскопических хирургов и компаний «Билайн» и Huawei.

Технологии 5G были задействованы при проведении операции по удалению раковой опухоли для передачи данных с лапароскопа и анестезиологического пульта. Также высокоскоростная связь использовалась для организации видеоконференции между оперирующим хирургом и удалённых консультантов.

«Я верю, что 5G изменит нашу жизнь и принесёт огромную пользу медицине, что поможет спасти большое количество жизней», — отметил генеральный директор операторского бизнеса Huawei в России Чжао Лэй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Китае технологии 5G использовались для дистанционного контроля проведения операции по удалению раковой опухоли.