Гарвард, США, , 19:23 — REGNUM Учёные Гарвардского университета на ультрахолодном испытательном стенде впервые смогли увидеть момент химической реакции, замедлив его в миллионы раз. Об этом 29 ноября сообщает Science.

Использование ультрахолодной химии позволило наблюдать сам процесс химической реакции, а не начальные и конечные продукты взаимодействия веществ. На испытательном стенде была создана температура всего на несколько миллионных долей градуса выше абсолютного нуля, ниже которой температура опуститься не может по законам физики. Химические реакции всегда оставались «чёрной дырой» для исследователей, потому что происходят за миллионные доли миллиардной доли секунды. Это значение также называют фемтосекундами.

Гарвардские учёные заставили две молекулы калия-рубидия задержаться на промежуточной стадии химической реакции на микросекунды, что в миллионы раз дольше, чем в обычных условиях. Новая технология позволяет увидеть правы ли были химические теории, описывающие химические реакции, создать новые теории, используя реальные данные, а также предсказать исход новых химических реакций, что открывает путь к созданию бесчисленного множества новых химических соединений.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что новые подходы к управлению химическими реакциями при помощи рентгеновского света могут стать доступными после исследования, проведённого физиками Сибирского федерального университета.

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