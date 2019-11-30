Иерусалим, , 17:43 — REGNUM Израильские учёные сконструировали штамм кишечной палочки (Escherichia coli), который потребляет углекислый газ вместо глюкозы, что может быть использовано при очистке воздуха, создания биотоплива и продуктов питания. Об этом сообщает Nature.

В природе существуют микроорганизмы, которые также потребляют углекислый газ для строительства своего тела. Это растения и фотосинтетические цианобактерии. Однако, процесс по их генетическом модифицировании достаточно сложен в отличие от быстрорастущей E. coli, что затрудняет использование их в качестве биологических фабрик.

Учёные из Научного института Вейцмана в Реховоте, используя методы генной инженерии и лабораторной эволюции, создали штамм кишечной палочки, который может получать весь свой углерод из углекислого газа, отказавшись от своего главного продукта питания — глюкозы. Сначала кишечной палочке провели изменения в 11 генах, а затем посадили на год на безсахарную диету с концентрацией CO2 в 250 раз выше атмосферных. В результате появилась кишечная палочка, удовлетворяющая задачам учёных.

Отметим, что уже сейчас кишечная палочка используется для создания синтетических версий полезных химических веществ, таких как инсулин и гормон роста человека. Новое исследование может расширить номенклатуру биологически вырабатываемых продуктов топливом, продуктами питания при удешевлении технологии.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в Упсальском университете в Швеции запатентован новый тип биотоплива, которое производят фотосинтезирующие бактерии из воды и углекислого газа.

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