Эксетер, Великобритания, , 15:37 — REGNUM Учёные из Великобритании и Австралии разработали способ восстановления коралловых рифов с использованием подводных аудиосистем. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Коралловые рифы, состоящие преимущественно из коралловых полипов и водорослей, являются важной частью экосистемы океана. При повреждении коралловых рифов сокращаются популяции многих морских животных, включая рыб, моллюсков и ракообразных.

Группа учёных из Австралийского института морских наук, Бристольского университета, Эксетерского университета и Университета Джеймса Кука разработала метод восстановления частично разрушенных коралловых рифов.

Важную роль в функционировании коралловых рифов играют некоторые виды рыб. Исследователи обнаружили, что при выборе места поселения рыбы ориентируются на акустические сигналы. Здоровые коралловые рифы являются довольно шумными местами, эти звуки издают ракообразные и уже живущие здесь рыбы. Шум вокруг разрушающихся рифов затихает, поэтому рыбы выбирают другие места для расселения.

Учёные провели шестинедельный эксперимент на одном из разрушенных участков Большого Барьерного рифа. На выбранном участке были установлены аудиосистемы, которые имитировали звуковой фон здоровых коралловых рифов. Результаты эксперимента показали, что применение этого метода позволило в два раза увеличить общее количество рыбы в районе с установленными аудиосистемами.

«Увеличение популяции рыб таким образом может помочь запустить процессы естественного восстановления, противодействуя процессам деградации, которые мы наблюдаем на многих коралловых рифах по всему миру», — прокомментировал ведущий автор исследования профессор Тим Гордон пресс-службе Эксетерского университета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года учёные из Австралии представили результаты исследования, показавшего, что массовое обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа привело к снижению прироста новых кораллов.