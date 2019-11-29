Архангельск, 29 ноября 2019, 23:34 — REGNUM На Земле Франца-Иосифа стартует трехлетний проект по восстановлению экосистемы «Чистая Арктика». Ученые намерены оценить степень влияния загрязнений на окружающую среду и выработать предложения по очистке северных земель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
За годы ликвидации накопленного экологического ущерба в нацпарке «Русская Арктика» было собрано, вывезено и утилизировано более 50 тысяч тонн отходов.
Как отметил на пресс-конференции руководитель проекта «Чистая Арктика», советник директора национального парка «Русская Арктика» Дмитрий Крюков, вывоз мусора и опасных отходов с арктических берегов должен продолжиться изучением степени загрязнения территорий.
Вместе с тем, руководитель проекта отметил, что нефтепродукты оказывают неоднозначное влияние на развитие некоторых представителей арктической экосистемы.
Группа ученых намерена произвести сбор материала для последующего осмысления и разработки методик дистанционной оценки таких удаленных территорий.
Добавим, что финансовое обеспечение проекта «Чистая Арктика» взяла на себя компания «Роснефть».
Как сообщало ИА REGNUM, большая часть накопленного в Арктике мусора — результат деятельности военных. Для ликвидации экологического ущерба в 2013 году была принята «Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», согласно которой экологам предстояло убрать 4 млн тонн промышленного строительного мусора и 12 млн железных бочек, которые находились в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана. В конце 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство завершит работы по очистке арктических островов в 2019 году.