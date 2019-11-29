Архангельск, , 23:34 — REGNUM На Земле Франца-Иосифа стартует трехлетний проект по восстановлению экосистемы «Чистая Арктика». Ученые намерены оценить степень влияния загрязнений на окружающую среду и выработать предложения по очистке северных земель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За годы ликвидации накопленного экологического ущерба в нацпарке «Русская Арктика» было собрано, вывезено и утилизировано более 50 тысяч тонн отходов.

Как отметил на пресс-конференции руководитель проекта «Чистая Арктика», советник директора национального парка «Русская Арктика» Дмитрий Крюков, вывоз мусора и опасных отходов с арктических берегов должен продолжиться изучением степени загрязнения территорий.

«Остались очаги загрязнения нефтепродуктами, которые образовались на местах хранения топлива и горюче-смазочных материалов. Их завозили довольно много, и, конечно, происходили аварийные разливы, поэтому в некоторых местах довольно много нефтепродуктов содержится в грунте. Нам предстоит выяснить, что с этими участками происходит и как происходит процесс самоочищения этих территорий. Природа справляется с любым загрязнением, но в арктических условиях то имеет свою специфику — из-за низких температур, из-за короткого вегетативного периода растений это происходит медленно», — заявил Крюков.

Вместе с тем, руководитель проекта отметил, что нефтепродукты оказывают неоднозначное влияние на развитие некоторых представителей арктической экосистемы.

«Некоторые виды растительности в этих обедненных органикой условиях, воспринимают нефтепродукты как источник питания. Не будем говорить, что это позитивное влияние, но своеобразное», — сказал он.

Группа ученых намерена произвести сбор материала для последующего осмысления и разработки методик дистанционной оценки таких удаленных территорий.

«Для этого необходимо собрать определенное количество проб грунта, описать ландшафтную структуру территорий, подвергшихся техногенному нарушению, и сравнить с чистыми территориями. Благодаря этому мы сможем предположить, каким образом будет меняться окружающая среда под воздействием такого рода загрязнений, и предложить варианты решения проблемы», — сообщил младший научный сотрудник Института географии РАН, председатель совета молодых ученых Института географии РАН Александр Добрянский.

Добавим, что финансовое обеспечение проекта «Чистая Арктика» взяла на себя компания «Роснефть».

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть накопленного в Арктике мусора — результат деятельности военных. Для ликвидации экологического ущерба в 2013 году была принята «Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», согласно которой экологам предстояло убрать 4 млн тонн промышленного строительного мусора и 12 млн железных бочек, которые находились в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана. В конце 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство завершит работы по очистке арктических островов в 2019 году.