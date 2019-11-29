Сухум, , 20:38 — REGNUM В Государственной инспекции по карантину растений Абхазии состоялось открытие обновленной, оборудованной современной техникой фитосанитарной лаборатории. На мероприятии присутствовали президент республики Рауль Хаджимба и премьер-министр Валерий Бганба. Об этом 29 ноября сообщает информагентство «Апсныпресс».

Фитосанитарная лаборатория по карантину растений функционирует в течение многих лет, специалисты проводят экспертизы образцов как местного, так и импортного материала. Теперь же лаборатория оснащена новым оборудованием, что увеличивает возможности по проведению исследований. В лаборатории проводятся энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гельминтологическая экспертизы.

Глава государства подчеркнул, что результаты работы лаборатории должны оперативно использоваться для своевременного принятия мер по предотвращению завоза вредителей на территорию страны и их локализации: «Должны быть соответствующие методы выявления заболеваний, а также законодательная база, которая будет регулировать вопросы ввоза, локализацию болезней и меры воздействия на людей, занимающихся импортом продуктов растительного происхождения».

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