Архангельск, , 17:48 — REGNUM Российский университет дружбы народов (РУДН) может войти в состав участников архангельского научно-образовательного центра «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Архангельской области, руководство вуза выразило готовность присоединиться к созданию НОЦ и подписать трехстороннее соглашение с правительством региона и САФУ.

Проект архангельского НОЦ экспертам РУДН представил губернатор региона Игорь Орлов на форуме «Промышленность. Наука. Компетенции. Интеграция».

«В Архангельской области сходятся факторы развития и новые возможности для участников консорциума: поддержка региональных властей, транспортная доступность и необходимая инфраструктура, развитая научно-образовательная структура, предприятия-интересанты, крупнейшие судостроительные компании, а также предприятия и месторождения по добыче полезных ископаемых. Кроме того, на самых северных территориях России — Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, о. Вайгач — можно расположить сеть баз для апробации новых технологий и разработок. На территории региона также расположены сильные научно-образовательные организации, обеспечивающие подготовку и привлечение квалифицированных кадров для решения масштабных комплексных задач в данном направлении», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельск приступил к созданию арктического НОЦ еще в прошлом году, после того как президент РФ заявил о необходимости создания в стране как минимум 15 НОЦ мирового уровня. В этом году у архангельского проекта появился конкурент в виде Мурманска — губернатор Андрей Чибис взялся за реализацию идеи и уже представил ее на суд главы государства. Один из главных доводов заполярного губернатора в пользу своего проекта — НОЦ для арктических нужд должен располагаться за Полярным кругом. Архангельск, в свою очередь, заручился поддержкой 46 партнеров, в числе которых Ненецкий АО, готовый предоставить свою заполярную территорию для отработки технологий.