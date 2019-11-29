Москва, , 17:15 — REGNUM Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-12», отстыковавшийся от Международной космической станции начал входить в плотные слои атмосферы, сообщает 29 ноября пресс-служба ЦНИИмаш.

По плану полёта, космический грузовик должен частично сгореть при их преодолении, а оставшиеся фрагменты корабля «Прогресс МС-12» будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана примерно в 17:19 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в 13:25 мск грузовой космический корабль «Прогресс МС-12» отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направился к Земле.

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