Ташкент, , 13:32 — REGNUM Договор о добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Туркестана в XXI веке в пятистороннем формате предложил заключить первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на второй консультативной встрече глав государств Средней Азии в Ташкенте, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в основополагающий политический документ должны быть включены основные принципы и цели сотрудничества. В договор также должны войти положение о взаимном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности, отметил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Ташкенте прошла вторая консультативная встреча глав государств Туркестана. В рамках мероприятия президентом международного фонда спасения Арала был выбран глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

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