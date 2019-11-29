Шицзячжуан, Китай, , 09:54 — REGNUM Команда китайский ученых обнаружила новые виды динозавров размером с петуха в провинции Хэбэй на севере страны, сообщает 28 ноября агентство Синьхуа.

Новые виды динозавров Xunmenglong yingliangis представляют из себя небольших динозавров времен раннего Мела. Поскольку останки оказались неполными, ученые могут только предполагать, что их размер достигал 60 в длину. Они имели гибкую шею и лёгкий череп, сообщил доцент Китайского университета геологических наук в Пекине Син Лида.

Мелкие, но острые зубы имели искривленные грани, а сами динозавры были крайне свирепыми. По словам Сина, находки имеют огромную значимсоть для понимания процесса эволюции динозавров. А данные виды могли являться калибровочной точкой для выявления биогеографических и стратиграфических закономерностей.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-востоке Китая были найдены останки ящериц возрастом около 100 млн лет.

Читайте ранее в этом сюжете: На северо-востоке Китая найдены останки ящериц возрастом 100 млн лет