Тяньцзинь, Китай, , 12:14 — REGNUM Более 200 реликвий было найдено в палеолитической пещере близ города центрального подчинения Тяньцзиня на севере Китая, сообщили в местном институте защиты культурного наследия, передает 28 ноября агентство Синьхуа.

Место раскопок расположено в сопке в деревне Госянъюй района Цзичжоу. Десять каменных изделий было извлечено из входа в пещеру. Новый этап раскопок проводился центром защиты культурного наследия Тяньзциня, исследовательским центром передовой археологии при Цзилиньском университете и институтом защиты и управления культурными реликвиями при Институте Цзичжоу.

Замдиректора центра защиты культурного наследия Цзичжоу Шэн Лишуан заявил, что более 100 каменных инструментов и останков животных было извлечено в большой пещере, в то время как еще несколько — в меньших пещерах. Среди находок были кремниевые огнива, каменные ножи и молотки. Все они были направлены профессионалам для изучения.

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