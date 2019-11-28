Пекин, , 09:39 — REGNUM Китайские ученые обнаружили гигантскую черную дыру, масса которой в семьдесят раз превосходит массу Солнца, сообщает 28 ноября газета China Daily.

«Королевская» черная дыра является крупнейшей в своем роде и втрое превышает теоретический лимит по массе. Находка бросила вызов астрономом, поскольку может перевернуть традиционное представление о размере и процессе формирования черных дыр этого класса, а также открыла возможности к формированию новых теорий в астрофизике. Черная дыра, получившая наименование LB-1, была найдена неспешно пожирающей близлежащую звезду в 13,8 млн световых лет от Земли.

Впервые она была зафиксирована китайскими учеными в 2016 году при помощи телескопа LAMOST (Большой многоцелевой спектроскоп для наблюдения обширных районов неба), расположенный в китайской провинции Хэбэй. Телескоп является крупнейшим в мире на данный момент спектроскопом.