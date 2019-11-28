Новосибирск, , 09:28 — REGNUM Перенос начала финансирования не скажется на сроках сдачи установки класса «мегасайенс» — синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ») в Новосибирске, заявил председатель Сибирского отделения РАН (СО РАН) академик Валентин Пармон.

«Сдвиг начала финансирования ужесточает ответственность за сохранение темпов строительства первой очереди «СКИФа», — приводится комментарий Пармона на сайте СО РАН. — Мы понимаем, что ни в коем случае сроки запуска, 31 декабря 2023 года, не могут быть сорваны. Наши специалисты считают, что уложиться возможно при условии, что в дальнейшем не будет ни секунды задержки в финансировании».

Пока же начало финансирования перенесено с 2019 на 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось, что предполагаемая стоимость синхротрона составит 37 млрд рублей, в том числе в 2019 году Новосибирск должен был получить почти 2 млн рублей на 1-й этап публичного технологического и ценового аудита за счёт внебюджетных источников финансирования ФГБУН Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН; в 2020 году — 1 млрд рублей; в 2021 году — 3,4 млрд рублей; в 2022 году — 10,5 млрд рублей; в 2023 году — 12,9 млрд рублей; в 2024 году — 9,3 млрд рублей.

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