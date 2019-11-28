Неаполь, Италия, , 00:02 — REGNUM Останки ребёнка, пытавшегося укрыться от пепла и падавших камней во время извержения Везувия, нашли археологи во время раскопок в Помпеях. Об этом 27 ноября сообщает The Daily Mail.

Останки ребёнка были найдены во время раскопок на месте комплекса термальных бань, которые были разрушены прежде, чем ими удалось воспользоваться жителям Помпей.

Археолог Альберт Мартеллоне вместе с коллегами исследовал останки ребёнка. Судя по всему, погибшему при жизни было от восьми до десяти лет, и он или она пытался укрыться от извержения Везувия в недостроенном здании терм.

Археологи в настоящее время активно проводят раскопки на территории города. При исследовании памятников Помпеи учёные стараются ограждать их от разрушений. В мае текущего года в Помпеях были обнаружены дома зажиточных горожан, с практически нетронутыми балконами, на которых сохранилась уникальная посуда и домашняя утварь. Кроме того, была уточнена дата гибели города. По новым данным, это произошло после 17 октября 79 года, а не 24 августа, как предполагалось раньше.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении при раскопках в Помпеях сокровищницы с украшениями и оберегами времен Римской империи

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